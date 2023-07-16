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Milli güreşçi Selçuk Can, Macaristan'da bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli sporcu Selçuk Can, bronz madalya elde etti.

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli sporcu Selçuk Can, bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen organizasyonda grekoromen stil 72 kiloda mücadeleler yapıldı.

Milli güreşçi Selçuk Can, Kazak Daniyar Kalenov'u 5-1 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Macaristan Selçuk Spor Haberler

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