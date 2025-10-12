Milli Güreşçi Şamil Şahan'a Kahramanmaraş'ta Coşkulu Karşılama

Romanya'da düzenlenen 17 Yaş Altı Balkan Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli güreşçi Şamil Şahan için memleketi Kahramanmaraş'ta karşılama töreni düzenlendi.

Cluj-Napoca kentindeki organizasyonda grekoromen stil 48 kiloda altın madalya elde eden Şahan, memleketine döndü.

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde Türk bayrakları, meşaleler ve davul zurna eşliğinde ailesi, arkadaşları ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli tarafından çiçeklerle karşılanan milli güreşçi, tebrikleri kabul edip fotoğraf çektirdi.

Şahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başarılarının devamı için çok çalışacağını söyledi.

Altın madalyayı Türkiye'ye getirdiği için mutlu olduğunu ifade eden Şahan, şöyle konuştu:

"Şampiyonada yarı finalde Bulgar rakibimi, finalde ise Romanyalı rakibimi yenerek altın madalya kazandım. Çok mutluyum, ülkemi ve ilimi en güzel şekilde temsil etmeye çalıştım. Çalışmalarıma ara vermeden devam edeceğim. Bundan sonraki hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Beni destekleyen aileme ve antrenörlerime teşekkür ediyorum."

Oğlunun başarısıyla gurur duyduğunu dile getiren Ferhat Şahan, milli güreşçi Şahan'ın yetişmesinde emeği bulunan antrenörlere teşekkür ederek, benzer başarılar elde etmek için gayretlerini sürdüreceklerini belirtti.

Şahan'ın altyapı antrenörü Ali Rıza Işık ise milli güreşçiyi tebrik ederek, daha büyük başarılar beklediğini ifade etti.