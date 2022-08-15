Milli Güreşçi Rıza Kayaalp: Olimpiyat şampiyonu olup güreşi bırakmak istiyorum

"Ülkemin bayrağını dalgalandırmak için çalışacağıma söz verdim"

"Dünya şampiyonasında amacım beşinci altın madalya"

Alper ŞAŞMAZ/ANKARA, -

Dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Rıza Kayaalp, 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alması halinde güreşi bırakacağını belirterek, "İnşallah aksi bir durum olmaz. Böyle bırakmak daha güzel olur. Bir şeyi hayal ediyorsun, o işe başlıyorsun ve o işi gerçekleştirip bırakıyorsun. Benim için dünyanın en güzel şeyi olur" dedi.

2024 Olimpiyatları'nda altın madalya alması halinde güreşi bırakacağını dile getiren Kayaalp, "İnşallah aksi bir durum olmaz. Böyle bırakmak daha güzel olur. Bir şeyi hayal ediyorsun, o işe başlıyorsun ve o işi gerçekleştirip bırakıyorsun. Benim için dünyanın en güzel şeyi olur" şeklinde konuştu.