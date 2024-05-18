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Milli güreşçi Özdenur Özmez, Avrupa Şampiyonası'nda şampiyon oldu

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Milli güreşçi Özdenur Özmez, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda Avrupa şampiyonluğu elde etti. Finalde Letonyalı rakibini mağlup eden Özmez, altın madalya kazandı.

Milli güreşçi Özdenur Özmez, Yunanistan'da düzenlenen 15 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 62 kiloda Avrupa şampiyonluğu elde etti.

Belediye İskilipspor'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Özmez, Avrupa Şampiyonası final karşılaşmasında Letonyalı rakibi D. Markova'yı 8-7 mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen ödül töreninde altın madalyasını alan Özmez, takım arkadaşlarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kaynak: AA / Spor

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