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Milli güreşçi Osman Göçen, Macaristan'da bronz madalya kazandı

Spor Haberleri

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli sporcu Osman Göçen, bronz madalya elde etti.

Macaristan'da düzenlenen 4. Ranking Serisi'nde milli sporcu Osman Göçen, bronz madalya elde etti.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Budapeşte'de bugün başlayan organizasyonda serbest stil 86 kiloda Osman Göçen bronz madalya aldı.

Organizasyonda yarın serbest stilde ve kadınlarda milli sporcular mindere çıkacak.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

Macaristan Spor Haberler

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