Milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Avrupa Şampiyonası için güç depoluyor

Türkiye'de ve uluslararası müsabakalarda birçok başarıya imza atan milli güreşçi Evin Demirhan Yavuz, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Bolu'da form tutuyor.

Mindere 15 yıl önce çıkan 27 yaşındaki Yavuz, kariyerinde ilk başarısını 2009 yılında katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda 34 kiloda birinci olarak elde etti.

Ardından 2010 yılında Bosna Hersek'teki Avrupa Yıldızlar Şampiyonası'nda 38 kiloda birinci olan Yavuz, Türkiye'nin ilk "Yıldız kadınlar Avrupa şampiyonu" unvanını kazandı.

Ulusal ve uluslararası şampiyonalarda 17 madalya kazanan Yavuz, 2021 itibarıyla Türk kadın güreşinde Avrupa ile dünya şampiyonalarında en fazla madalya elde eden güreşçi olmayı başardı.

Yavuz, Macaristan'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya ulaşıp, başarılarına yenisini eklemek için Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde Kadın Güreş Milli Takımı ile çalışmalarını sürdürüyor.

Yavuz: "Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz"

Evin Demirhan Yavuz, AA muhabirine, kendileri için büyük önem taşıyan Avrupa Şampiyonası'na yoğun tempoda hazırlandıklarını söyledi.

Çok güzel üç hazırlık kampı geçirdiklerini dile getiren Yavuz, "Bu şampiyonada 50 kiloda mücadele edeceğim. Ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Yavuz, güreşin zor bir spor olduğuna işaret ederek, "Bu işi sevdiğimiz için hakkıyla yapmaya çalışıyoruz. Uluslararası müsabakalara milli takım ortamında hazırlanıyoruz. Kamplarımız 3 ile 4 hafta arasında gerçekleşiyor. Genelde 5 gün içerisinde çift antrenmanlarımız oluyor. Bir antrenman 2 saati buluyor. Verimli kamplar geçirdik. İnşallah karşılığını Avrupa'da hem takım hem de bireysel olarak alırız." diye konuştu.

Yavuz, şampiyonada en iyi dereceyi alabilmek için var güçleriyle mücadele edeceklerini sözlerine ekledi.