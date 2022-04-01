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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan gümüş madalya

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 72 kiloda Türkiye'yi temsil eden Buse Tosun Çavuşoğlu, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Başkent Budapeşte'de gerçekleştirilen şampiyonanın beşinci gününde Buse, finalde Alman Anna Carmen Schell ile karşılaştı.

Rakibine tuşla yenilen Buse, gümüş madalyada kaldı.

Milli güreşçi, çeyrek finalde Bulgar Yuliana Vasileva Yaneva'yı 4-3, yarı finalde de Rumen Alexandra Nicoleta Anghel'i 7-1 yenerek Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale yükselmişti.

Dünya üçüncülüğü bulunan Buse, Avrupa şampiyonalarında daha önce iki kez bronz madalya almıştı.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Milli Güreşçi, Macaristan, Türkiye, Güreş, Spor, Haberler

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