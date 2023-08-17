Milli güreşçi Bükrenaz Sert, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Türkiye Güreş Federasyonu'nun açıklamasına göre, Bükrenaz Sert, Ürdün'de düzenlenen şampiyonada yarı finalde Hint rakibini mağlup ederek finale çıktı. Yarınki finalde ABD'li rakibiyle karşılaşacak.

Milli güreşçi Bükrenaz Sert, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda adını finale yazdırdı.

Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Amman'da devam eden organizasyonun dördüncü gününde kadınlar 72 kiloda mücadele eden Bükrenaz Sert, yarı finalde Hint rakibi Harshita Harshita'yı 2-1 (tuşla) mağlup ederek finale yükseldi.

Milli sporcu, yarınki finalde dünya şampiyonluğu için ABD'li Amit Elor ile karşılaşacak.