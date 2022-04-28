Milli güreşçi Batuhan, Okul Sporları Olimpiyatları'ndan madalyayla dönmek istiyor

Osmaniye'de 8 yıl önce ağabeyinin yönlendirmesiyle güreşe başlayan 16 yaşındaki Batuhan Çakmak, milli takıma seçilerek mayısta Fransa'da düzenlenecek Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'na (Gymnasiade 2022) katılmaya hak kazandı.

8 yıllık süreçte çeşitli başarılara imza atan Batuhan, son olarak Yozgat'ta düzenlenen Okul Sporları Gençler Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda 65 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Bu başarısının ardından milli takıma seçilen Batuhan, 14-22 Mayıs tarihlerinde Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) tarafından Fransa'da düzenlenecek Gymnasiade 2022'de Türkiye'yi temsil edecek sporcular arasına girdi.

Fransa'daki müsabakalardan dereceyle dönmek isteyen genç güreşçi Batuhan, gelecekte milli takım formasıyla olimpiyatlarda mücadele etmeyi hedefliyor.

Milli güreşçi Batuhan, AA muhabirine güreşe ağabeyinin teşvikiyle başladığını söyledi.

8 yaşındayken başladığı güreşi çok sevdiğini aktaran Batuhan, "Bu sporu 3-4 yıl boyunca Mersin Tarsus'ta yaptım. Daha sonra Türkiye Şampiyonası'nda ilk 10'a girince Osmaniye Güreş Eğitim Merkezi'ne girmeye hak kazandım. Burada iyi bir performans sergileyerek Yozgat'ta düzenlenen şampiyonada 65 kiloda Türkiye şampiyonu oldum ve mayıs ayında düzenlenecek gençlik olimpiyatlarında ülkemi temsil etmeye hak kazandım." diye konuştu.

Milli takıma seçildiği ve olimpiyatlara gideceği için gururlu ve mutlu olduğunu belirten Batuhan, "Bu sene çok iyi çalıştığımı, hazır olduğumu hissediyorum. Hocalarımın katkısı büyük, hepsine teşekkür ederim. Her gün antrenman yapıyoruz. Bana çok destek oluyorlar. Onları mutlu etmek istiyorum. Olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil edeceğim, çok mutluyum. Herkes gibi şampiyon olmak istiyorum. Allah nasip ederse, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Ağabeyinin de bir zamanlar güreşle ilgilendiğini ve onun teşvikiyle bu spora başladığını aktaran Batuhan, "Ağabeyimin herhangi bir derecesi yoktu ama bu sporla çok ilgilendi. Ben de onun sayesinde başladım. O, 2014 yılında güreşi bıraktı, arkasından yeni nesil olarak ben devam ettirdim. Ailem bana çok destek verdi. Onlara teşekkür ediyorum. Mersin'deki hocalarıma da teşekkür ediyorum. Gelecekteki hedefim tüm sporcular gibi olimpiyat şampiyonu olmak. Seneye Yıldızlar Dünya Şampiyonası var, ona çok sıkı hazırlanacağım, Orada da ülkemi temsil etmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Rıza Kayaalp'ı örnek alıyor

Güreşte başarılar kazanmak istediğini aktaran Batuhan, "Grekoromen stilde güreştiğim için Rıza Kayaalp'ı örnek alıyorum. Sayısız şampiyonlukları olan bir sporcu. İdol olarak onu görüyorum. Onun yolunda ilerlemeye çalışıyorum. İnşallah, onun gibi çok büyük başarılara imza atarım. " ifadesini kullandı.

Batuhan'ın antrenörü Ahmet Celalettin Doğan da, genç güreşçinin kendilerine 4 yıl önce geldiğini ve çok iyi bir performans sergilediğini söyledi.

Batuhan'ın gelecek vadeden bir sporcu olduğunu belirten Doğan, şunları söyledi:

"Geçen yıl Türkiye Şampiyonası'nda dereceler aldı. 2021'de Bulgaristan'daki Balkan Şampiyonası'nda ülkemizi temsil etti ancak madalyayı kaçırdı. Bu yıl iyi bir performansı var. Martta Yozgat'ta yapılan şampiyonada 65 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Çok iyi rakiplerini geçerek şampiyon oldu. Her yıl başarısının üzerine koyarak ilerliyor, inşallah daha da iyi olacak. Kendisinden beklentimiz yüksek. Çok iyi hazırlanıyoruz ve inşallah ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek."