Milli güreşçi Avrupa'da bronz madalyayı aldı
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Eskişehir'de yetişen milli güreşçi Muhammet Akdeniz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
AKDENİZ, MERSİN (İHA) - Eskişehir'de yetişen milli güreşçi Muhammet Akdeniz, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu.
Macaristan'ın Budapeşte şehrinde gerçekleştirilen 2022 Avrupa Güreş Şampiyonası'nın ikinci günü tamamlandı. Erkekler serbest stil 79 kiloda Türkiye'yi temsil eden Muhammet Akdeniz, Letontyalı rakibi Alans Amirovs'u 8-4 mağlup ederek bronz madalya kazandı.
Eskişehir Güreş Eğitim Merkezi alt yapısında antrenörler Mehmet Aykol ve Sercan Yalçın'ın katkılarıyla yetişen sporcu Muhammet Akdeniz, şu anda Ankara İlbank adına yarışıyor. - ESKİŞEHİR
İhlas Haber Ajansı / Spor