Milli güreşçi Alperen Berber, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı

Milli güreşçi Alperen Berber, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösterdi. Grekoromen stil 82 kiloda yarı finalde Gürcü rakibini mağlup eden Berber, finalde İranlı bir rakiple karşılaşacak.