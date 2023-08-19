Milli güreşçi Alperen Berber, 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda finale çıktı
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Milli güreşçi Alperen Berber, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösterdi. Grekoromen stil 82 kiloda yarı finalde Gürcü rakibini mağlup eden Berber, finalde İranlı bir rakiple karşılaşacak.
Milli güreşçi Alperen Berber, Ürdün'de düzenlenen 20 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda finale çıkma başarısı gösterdi.
Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre başkent Amman'da devam eden organizasyonun altıncı gününde grekoromen stil 82 kiloda Alperen Berber, yarı finalde Gürcü rakibi Data Chkhaidze'yi 8-0 mağlup ederek finale çıktı.
Milli güreşçi Alperen Berber, final müsabakasında İranlı Yasin Ali Yazdı ile yarın saat TSİ 18.00'de karşılaşacak.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor