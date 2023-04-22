Üye Girişi
Haberi Paylaş
Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Spor Haberleri

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu.

Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda, grekoromen stil 55 kiloda Adem Burak Uzun, Avrupa şampiyonu oldu.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Zagreb'de devam eden organizasyonda milli sporcular mindere çıktı.

Milli güreşçi Adem Burak Uzun, grekoromen stil 55 kiloda çeyrek finalde Ermeni Rudik Mkrtchyan'ı 12-3, yarı finalde de Gürcü Nugzari Tsurtsumia'yı 13-3 yenerek finale yükseldi.

22 yaşındaki Adem Burak, finalde karşılaştığı son dünya ve Avrupa şampiyonu Azerbaycanlı Eldaniz Azizli'yi teknik üstünlükle mağlup ederek ilk Avrupa şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Muhammed Boztepe - Spor

Burak Uzun Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title