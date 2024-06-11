Milli golfçüler İsveç ve İrlanda'da turnuvaya katılacak

Milli golfçü Deniz Sapmaz İsveç'te, para milli golfçü Mehmet Kazan ise İrlanda'da turnuvaya katılacak.

Türkiye Golf Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, İsveç'in Hestra şehrinde düzenlenecek ANNIKA Avrupa organizasyonu 13 Haziran'a kadar sürecek ve 22 ülkeden 78 kadın sporcu katılacak. Türkiye'yi bu turnuvada 18 yaş kategorisinde milli sporcu Deniz Sapmaz temsil edecek.

Avrupa Engelliler Golf Birliği tarafından düzenlenen ve bugün başlayacak İrlanda Açık Turnuvası'na 7 ülkeden 48 sporcu katılım gösterecek. Türkiye'yi Mehmet Kazan'ın temsil edeceği turnuvanın final müsabakaları yarın yapılacak.