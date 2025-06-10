Sude Bay, Polonya Şampiyonası'nda Kızlar Kategorisinde 3. Oldu
Milli golfçü Sude Bay, Polonya Şampiyonası'nda kızlar kategorisinde 3'üncü sırayı elde etti. Türkiye Golf Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, Rumianek kasabasında düzenlenen organizasyona 126 sporcu katıldı ve Sude, toplam 230 (+14) gross skorla bu başarıyı kazandı.
Polonya Şampiyonası'nda mücadele eden milli golfçü Sude Bay, kızlar kategorisinde 3'üncü sırayı aldı.
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Rumianek kasabasında düzenlenen organizasyona 126 sporcu katıldı.
Kızlar kategorisinde yarışan Sude, toplam 230 (+14) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor