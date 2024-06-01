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Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da şampiyon oldu

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Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda birinci olarak şampiyon oldu. Türkiye'yi temsil eden sporcular Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım başarılı performanslarıyla dikkat çekti.

Milli golfçü Mehmet Kazan, Almanya'da düzenlenen Uluslararası Engelliler Şampiyonası'nda kupanın sahibi oldu.

Türkiye Golf Federasyonundan (TGF) yapılan açıklamada, Avrupa Engelliler Golf Birliğinin (EDGA) GolfPark Leipzig'de organize ettiği şampiyonaya Türkiye, Almanya, Danimarka, Avusturya, Belçika ile Slovenya'dan 42 erkek ve 42 kadın sporcu katıldı.

Organizasyonda Türkiye'yi milli sporcular Mehmet Kazan ve Karahan Yıldırım temsil etti.

İki raund olarak oynanması planlanan şampiyonanın ikinci raundu, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Mehmet Kazan, birinci raundu 73 (+1) gross skorla oynayarak kendi kategorisinde birinci oldu. Milli sporcu, elde ettiği bu skorla organizasyonu da şampiyon tamamladı.

Karahan Yıldırım ise stableford kategorisinde 41 puanla birinci oldu.

Kaynak: AA / Spor

Mehmet Kazan Türkiye Almanya Spor Güncel Haberler

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