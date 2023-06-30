Milli golfçü Can Gürdenli, 2023 European Amateur Championship'te final turunda oynama hakkı elde etti

Türkiye Gol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Can Gürdenli 2023 European Amateur Championship'te başarılı bir performans sergileyerek final turuna katılmaya hak kazandı. Gürdenli, toplamda 205 (-11) gross skor elde ederek 36. sırada yer aldı ve cut'ı geçti.

Milli golfçü Can Gürdenli, 2023 European Amateur Championship'de final turunda oynama hakkı elde etti.

Türkiye Gol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, EGA'nın (Avrupa Golf Birliği) organize ettiği ve Estonya'nın ev sahipliği yaptığı 2023 European Amateur Championship'te mücadele eden Can Gürdenli, oynanan ilk raundu 68 (-4) gross skor, ikinci raund 68 (-4), üçüncü raundu da 69 (-3) gross skorla toplamda 205 (-11) gross skor oynayarak 36. sırada yer aldı. Gürdenli, elde ettiği bu skorla 2023 European Amateur Championship'de cut'ı geçerek yarın oynanacak final turunda oynamaya hak kazandı.

Parnu Bay Golf Links'te 28 Haziran'da başlayan organizasyonda 34 ülkeden, toplamda 144 sporcu mücadelelerini sürdürüyor.

Türk golf tarihinde ilk defa milli golfçü Hamza Hakan Sayın, 2006'da İtalya'da oynanan European Amateur Championship'de cut'ı geçme başarısı göstermişti. 17 yıl sonra yeniden milli golfçü Can Gürdenli, aynı başarıyı elde ederek bu önemli müsabakada final gününde mücadele edecek.