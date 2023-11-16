Milli futbolculardan Mutlu Önal'a ziyaret

Dünya ikincisi olan İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının Kayserili oyuncuları Elif Ömür ve Raziye Yeşilyurt, Türkiye Futbol Federayonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret etti.

Dünya ikincisi olan İşitme Engelliler Kadın Futbol Milli Takımının Kayserili oyuncuları Elif Ömür ve Raziye Yeşilyurt, Türkiye Futbol Federayonu (TFF) Kayseri Bölge Müdürü ve Kayseri ASKF Başkanı Mutlu Önal'ı ziyaret etti.

Milli takımın elde ettiği büyük başarıda önemli bir paya sahip olan Kayserili iki futbolcu, Mutlu Önal'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Mutlu Önal ise, "Siz bizim gururumuzsunuz. Milli forma altında başarılı olmanız bizleri çok mutlu etti. Sizlerin spor ile örnek olmanız için elimizden gelen desteği vereceğiz" dedi.

Kayserili futbolcular Elif Ömür ile Raziye Yeşilyurt'un formasını giydiği İşitme Engelliler Kadın Milli Takımı Malezya'da düzenlenen 4. İşitme Engelliler Dünya Futbol Şampiyonası'nda, final maçında ABD'ye 3-0 yenilerek dünya ikincisi olmuştu. - KAYSERİ