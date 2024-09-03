Milli futbolcu Umut Nayir: En verimli çağımdayım

Efe ALDEMİR - Metin ARSLANCAN / İSTANBUL, - A Milli Futbol Takımı'nın ve Konyaspor'un santrforu Umut Nayir, "En verimli çağımdayım. Forvetlerde özellikle forma şansını geç bulduğumuz için biraz daha geç olgunlaşıyoruz. Forma deneyimim ve saha deneyimim arttıkça daha da gelişeceğimi düşünüyorum" dedi.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4'üncü Grup'ta 6 Eylül'de deplasmanda Galler ve 9 Eylül'de İzmir'de İzlanda ile karşı karşıya gelecek. Milliler, maçların hazırlıklarını TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanlarla sürdürüyor. Ay-yıldızlılarda Umut Nayir, antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki tecrübeli golcü, "Bir süre sonra tekrardan burada olmak çok keyifli benim adıma. Arkadaşlarımla Avrupa Şampiyonası'nda konuştuğumuzda hepsinin söylediği tek bir şey vardı; 'Ortam çok keyifli, 40 gün nasıl geçti anlamadık, özlüyoruz o günleri' diye bahsediyorlardı. Şimdi o sinerjiye katılmak benim adıma da keyifli oldu" ifadelerini kullandı.

'BİZİM ÜLKEMİZDE DEĞİŞİMLER KOLAY OLMUYOR'

Ülkemizde oyun kültürü inşa etmenin zorluğundan bahseden Umut Nayir, "Aslında inşa edilmeye çalışılan bir süreç vardı. Avrupa Şampiyonası'nda da tohumları ekilmişti. Onun üstünden devam etmeye çalışıyoruz, analizlerimizde o yönde bir oyun kültürü oluşturmaya çalışıyoruz. Bizim ülkemizde kolay olmuyor değişimler. Tartışmalar fazla o yüzden bir şeyler inşa etmek kolay olmuyor. Onun üzerine gitmeye çalışıyoruz. Vincenzo Hocayla her zaman iletişimdeydik ama hiç ekibe dahil olmamıştım onun döneminde. Yeni katılan arkadaşlarımız da var. Bize de geçmiş dönemde yapmaya çalıştıklarını anlatarak yardımcı olmaya çalışıyorlar" sözlerine yer verdi.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Galler'e attığı gol hatırlatılan 31 yaşındaki santrfor, "Tabii ki özel bir an benim için. Milli takımda ilk golümdü. Galler, İzlanda ve Karadağ aslında bizim çok karşılaştığımız rakipler. Uluslar Ligi B Grubu'ndan çıkabilmek hedefimiz olduğu için mümkün olduğunda hazırlanmaya çalışıyoruz. Buradaki rekabette de hepimizin amacı ortak olarak bayrağımıza hizmet etmek olduğu için kim çıkacaksa çıksın umuyorum gerekeni verecektir. Kendi adıma söylemem gerekirse Galler'e skor yaptığım dönemde Avrupa Şampiyonası'na gitmiştik. Umuyorum bu da katkı verdiğim ve Uluslar B Grubu'ndan A Grubu'na yükseldiğimiz bir durum olur" değerlendirmesinde bulundu.

'EN VERİMLİ ÇAĞIMDAYIM"

Hem fiziksel hem de mental anlamda en iyi döneminde olduğunu kaydeden Umut, "Tecrübelendik aslında. Milli takım tecrübesi olarak az forma giyen bir oyunculardan biriyim ama yaş olarak baktığınızda takımın en büyüklerinden biriyim. Ben kendi tecrübelerimi arkadaşlarıma aktarmaya çalışacağım. Hem onların tecrübelerinden faydalanmaya çalışacağım. Kendim hakkımda konuşmak gerekirse aslında en verimli çağımdayım. Forvetlerde özellikle forma şansını geç bulduğumuz için biraz daha geç olgunlaşıyoruz. Forma deneyimim ve saha deneyimim arttıkça daha da gelişeceğimi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Süper Lig'de kendi mevkisinde çok önemli futbolcuların varlığına ilişkin ise Umut Nayir, "Beklentiler arttı tabii ki. Gelen isimler genelde yabancı olduğu için bizim milli takım açısından pek bir şey ifade etmiyor. Şu açıdan dezavantaj olabilir; belki çok fazla ön tarafa yabancı transfer olduğu için belki biraz yerli oyuncuların ön tarafta şans bulma ihtimali azalıyor ama rekabet hiçbir zaman zarar vermez. Bize düşen formayı hak edersek o şansı kullanmak. Biz de yaş ortalaması olarak çok genç bir takımız. Mustafa, Semih, Arda gibi çok potansiyel vaadeden potansiyellerinin belli bir kısmını açığa çıkarmış ve gelişmeye devam eden arkadaşlarımız var. Semih ve Mustafa ile yeni tanışma fırsatım oldu. Gayet iletişime açıklar. Biraz sohbetimiz de oldu. Umarım bu fırsatları değerlendirerek bizi gururlandırmaya devam ederler" diyerek sözlerini tamamladı.