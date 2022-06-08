Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz" - Haberler

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Milli futbolcu Sinik: "Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz"

AA - Oktay Özden - Spor
Milli futbolcu Sinik: 'Milli forma altında ilk goller. Yolumuza devam ediyoruz'

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Litvanya maçında 2 gol atmanın gururunu yaşıyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyasporlu Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktığı Litvanya maçında 2 gol atmanın gururunu yaşıyor.

Doğukan Sinik, A Milli Futbol Takımı ile üçüncü kez milli maç heyecanına ortak oldu. Ay-yıldızlı formayla ilk kez ilk 11'de, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki Litvanya karşılaşmasında görev alan 23 yaşındaki oyuncu, mücadelenin 2'nci ve 14'üncü dakikalarında attığı gollerle A Milli Futbol Takımı'nın sahadan 6-0 galip ayrılmasında önemli rol oynadı.

Sinik, maçtan sonra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli forma altında ilk goller. Tüm takım arkadaşlarıma ve destekleyen herkese teşekkürler. Yolumuza devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AA / Oktay Özden - Spor

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