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Milli futbolcu Samet Akaydin sakatlandı

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Portekiz ile karşı karşıya gelirken, defans oyuncusu Samet Akaydin sakatlandı ve yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

Milli futbolcu Samet Akaydin, Portekiz maçında sakatlandı ve yerine 75. dakikada Merih Demiral oyuna dahil oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelirken, millilerde üzücü bir an yaşadı. Defans oyuncusu Samet Akaydin bir pozisyon sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Samet'in yerine 75. dakikada Merih Demiral oyuna girdi. - DORTMUND

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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