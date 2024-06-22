Milli futbolcu Samet Akaydin sakatlandı

Milli futbolcu Samet Akaydin, Portekiz maçında sakatlandı ve yerine 75. dakikada Merih Demiral oyuna dahil oldu.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Stadyumu'nda Portekiz ile karşı karşıya gelirken, millilerde üzücü bir an yaşadı. Defans oyuncusu Samet Akaydin bir pozisyon sonrasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Samet'in yerine 75. dakikada Merih Demiral oyuna girdi. - DORTMUND