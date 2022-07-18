Milli futbolcu Okay Yokuşlu, West Bromwich Albion'da İngiltere Championship (2. lig) ekibi West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı. İngiltere Championship (2. lig) ekibi West Bromwich Albion, milli futbolcu Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı. Ay başında İspanyol kulübü Celta Vigo ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Okay'ın yeni takımı, West Bromwich Albion oldu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Türkiye'de Altay, Kayserispor ve Trabzonspor'un formasını giyen Okay, 2018 yazında Celta Vigo'ya gitmişti. Milli takımı formasıyla 39 maça çıkan Okay, 2020-21 sezonunun ikinci yarısında West Bromwich, 2021-22 sezonunun ikinci yarısında da Getafe'de kiralık olarak oynadı. AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor West Bromwich Albion Okay Yokuşlu England Spor Haberler

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