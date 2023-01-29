Milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray ile görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldi
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Galatasaray Kulübünün, geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi.
Galatasaray Kulübünün, geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi.
Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.
Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.
Kaynak: AA / Spor