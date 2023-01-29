Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray ile görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldi

Spor Haberleri

Milli futbolcu Kaan Ayhan, Galatasaray ile görüşmelere başlamak için İstanbul'a geldi

Galatasaray Kulübünün, geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi.

Galatasaray Kulübünün, geçici transferi için görüşmelere başlandığını duyurduğu Kaan Ayhan, İstanbul'a geldi.

Ailesi ve menajeriyle İstanbul'a ulaşan milli futbolcuyu, sarı-kırmızılı kulübün yetkilileri karşıladı.

Sözleşme hakkında gazetecilerin sorularını yanıtsız bırakan Ayhan, kendisini bekleyen araca binip İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Kaynak: AA / Spor

Galatasaray Kaan Ayhan İstanbul Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title