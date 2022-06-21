Burak Yılmaz, Hollanda takımı Fortuna Sittard ile anlaştı

Fransa temsilcisi Lille ile yollarını ayıran Burak Yılmaz, Hollanda Ligi (Eredivisie) takımlarından Fortuna Sittard ile sözleşme imzaladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 37 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Burak Yılmaz'ın 2 yıl oyuncu olarak, 3 yıl da teknik heyet içinde takıma katkıda bulunacağı kaydedildi.

Transferiyle ilgili açıklamada bulunan Burak, "Yeni takımımda geçireceğim vakti dört gözle bekliyorum. Fortuna Sittard'ın bana sunabilecekleri ve sunmak istedikleri konusunda resmin tamamı benim için son derece önemliydi. Önce kulüpte bir oyuncu olarak geçireceğim döneme odaklanmak istiyorum. Kulüp iddialı ve tecrübemle katkıda bulunmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fortuna Sittard Teknik Müdürü Sjoerd Ars ise "Bu statüye sahip bir oyuncuyu transfer ettiğimiz için bizim adımıza harika bir gün. Burak Yılmaz, yaşına rağmen hala son derece zinde ve istekli. Tecrübesinin hem saha içinde hem de saha dışında bize değer katacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen sezon Fransa ekibi Lille'de forma giyen Burak Yılmaz, 31 maçta 4 gol atmıştı.

A Milli Futbol Takımı'nın kaptanlığını da yapan Burak, yaklaşık 3 ay önce milli takım kariyerine nokta koyduğunu duyurmuştu.