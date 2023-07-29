Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı

Milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı. Real Madrid yaptığı açıklama ile 18 yaşındaki oyuncunun kamptan ayrıldığını duyurdu. Arda Güler ise tedavi sürecini hızlandırmak için Madrid'e döndüğünü sosyal medya hesabından açıkladı.

Milli futbolcu Arda Güler, yaşadığı sakatlık sebebiyle Real Madrid'in ABD kampından ayrıldı.

Real Madrid yaptığı açıklama ile 18 yaşındaki oyuncunun kamptan ayrıldığını açıkladı. Arda Güler ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün takım arkadaşlarımla sahada olmak isterdim ama tedavi sürecimi hızlandırmak ve bir an önce hazır olmak için Madrid'e dönüyorum. Desteğiniz için teşekkürler" ifadelerini kullandı.