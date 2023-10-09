A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarına İstanbul'da yapacağı antrenmanla başlayacak. Fenerbahçe ise milli araya lider girdi ve dış sahada gol yememe başarısı gösterdi.

Milli Futbol Takımı ve Fenerbahçe Hazırlıklara Başlıyor

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

16.45 A Milli Futbol Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarına İstanbul'da yapacağı antrenmanla başlayacak.

FENERBAHÇE

Fenerbahçe milli araya lider girdi

-İsmail Kartal'dan 16'da 16

-Konferans Ligi'nde de lider durumda

-Livakovic, 4 maçtır kalesini gole kapattı

-Sarı-lacivertli ekip dış sahada gol yemedi

- Fenerbahçe'nin en skoreri Dzeko

TRABZONSPOR

Taraftardan Trabzonspor yönetimine 'Bjelica gitsin' desteği

"Bize Türk hoca lazım"

"Egemen Korkmaz gelmeli"

"Avcı'nın oyunu sıkıcı, gelmesi taraftarı değilim"

"Fatih Tekke'nin gelmesini isterim"

"Takım futol oynasın, gerisi önemli değil"

"Şenol Güneş bir şey veremez"

"Avcı bu takımı oynatır"

MİLLİ ARA

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş günü izinli olarak geçirecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI BİSİKLET TURU

12.30 58'inci Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 166.5 kilometrelik Kemer-Kalkan etabı ile devam edecek

Koray Cantez, Türk bisiklet tarihinde ilke imza attı

-Cantez, UCI Uluslararası yol bisikleti hakemi oldu

-Emin Müftüoğlu: Uluslararası kariyer yapmak isteyen hakemlerimize örnek olarak Türk bisikletinin gelişimine değer katacak

GAZİ YAĞLI GÜREŞLERİ

11.45 Gazi Yağlı Güreşleri öncesi, Ankara Büyükşehir Belediye ASKİ Spor Kulübü Başkanı Yüksel Arslan, genel koordinatör Abdullah Çakmar, başpehlivanlar ve kulüp yetkililerinin katılacağı basın toplantısı gerçekleştirilecek.

ISF FUTSAL DÜNYA ŞAMPİYONASI

Sırbistan'da düzenlenecek Uluslararası Okul Sporları Federasyonu (ISF) Futsal Dünya Şampiyonası, başlayacak. Futsal Dünya Şampiyonası'nda ülkemizi, geçtiğimiz yıl okul sporlarında Türkiye birincisi olan Özel Merter Final Anadolu Lisesi Kız ve Erkek takımları temsil edecek.

BASKETBOL

-Basketbol Süper Ligi-

20: 30 Pınar Karşıyaka - Fenerbahçe Beko