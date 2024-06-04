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Milli Futbol Takımı'ndan Ozan Kabak'a geçmiş olsun

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A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Ozan Kabak, İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı. Kabak, mücadelenin 38. dakikasında sakatlanarak sedyeyle soyunma odasına götürüldü. Türkiye Futbol Federasyonu, Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü açıkladı.

A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Ozan Kabak, İtalya ile oynanan hazırlık maçında sakatlandı.

Milli futbolcu, Bologna'da yapılan mücadelenin 38. dakikasında Retegui ile girdiği ikili mücadelede sakatlanarak acı içinde yerde kaldı. Dizini tutan Ozan'a ilk müdahale saha içinde sağlık ekibi tarafından yapıldı. Milli futbolcu daha sonra sedyeyle soyunma odasına götürüldü.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ozan Kabak'ın muayene ve tetkiklerinin yapılması için hastaneye götürüldüğünü, detaylı bilginin daha sonra paylaşılacağını açıkladı.

Milli futbolcular ile İtalya Milli Takımı Teknik Direktörü Luciano Spalletti, sedyeyle oyun alanından çıkartılırken Ozan Kabak'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Müsabakada Ozan Kabak'ın yerine Merih Demiral oyuna dahil oldu.

Kaynak: AA / Spor

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