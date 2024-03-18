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Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku: Cengiz Ünder ve Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı

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Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın dahil edildi.

Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe'de forma giyen Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı.

Bu iki oyuncunun yerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, aday kadroya dahil edildi.

Kaynak: AA / Spor

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