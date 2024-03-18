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Milli Futbol Takımı'nda sakatlık şoku

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Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkartıldı.

Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolculardan Cengiz Ünder sağ kasık, Ferdi Kadıoğlu ise sağ baldır bölgesindeki sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldığı açıklandı.

Bu iki oyuncunun yerlerine İskoçya'nın Rangers ekibinde görev yapan Rıdvan Yılmaz ile Corendon Alanyaspor'dan Oğuz Aydın, A Milli Takım'ın kadrosuna dahil edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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