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Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralamasında yükseldi

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A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı. Galler'i yenerek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan Milli Takım, ekim ayında da yükseliş kaydetmişti.

İSTANBUL,

A Milli Futbol Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan kasım ayı dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 37. sıraya çıktı.

Galler ile 21 Kasım'da oynadığı karşılaşmanın ardından 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nu lider bitirerek finallerde mücadele etmeye hak kazanan Ay-Yıldızlılar, ekim ayında da dört sıralık bir yükseliş kaydetmişti.

FIFA'nın internet sitesinde yayınlanan sıralamada, 2022 Dünya Kupası şampiyonu Arjantin bin 855 puanla birinciliğini, Fransa da bin 845 puanla ikinciliğini korurken, İngiltere bin 800 puanla üçüncü; Belçika ise bin 798 puanla dördüncü sıraya çıktı. Bin 784 puanlı Brezilya ise iki basamak düşerek beşinci sıraya yerleşti.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği A Milli Futbol Takımı Galler Haberler

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