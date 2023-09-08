Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Ayrıca, diğer futbol takımlarının maçları ve diğer spor etkinlikleri de yer alıyor.