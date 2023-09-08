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Milli Futbol Takımı Avrupa Şampiyonası Elemelerinde

Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan ile karşılaşacak. Ayrıca, diğer futbol takımlarının maçları ve diğer spor etkinlikleri de yer alıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.45 A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu 5'inci maçında Ermenistan ile Eskişehir Yeni Stadyum'da karşı karşıya gelecek.

2024 AVRUPA FUTBOL ŞAMPİYONASI ELEMELERİ

A Grubu

19.00 Gürcistan - İspanya

21.45 Güney Kıbrıs - İskoçya

- D Grubu

21.45 Hırvatistan - Letonya

- J Grubu

21.45 Lüksemburg - İzlanda

21.45 Slovakya - Portekiz

21.45 Bosna Hersek - Lihtenştayn

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

21.30 Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu ilk maçında İrlanda Cumhuriyeti ile deplasmanda karşılaşacak.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde Antalyaspor maçı hazırlıkları devam edecek.

GALATASARAY

11.30 - 17.00 Sarı-kırmızılı ekip hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 - 18.00 Siyah-beyazlı ekip, Trabzonspor maçının hazırlıklarına çift antrenmanla devam edecek.

TRABZONSPOR

Trabzonspor, Fildişi Sahilli forvet oyuncusu Nicolas Pepe'yi transfer görüşmelerini tamamlamak için Türkiye'ye getirdi.

Gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı özel uçakla gelen 28 yaşındaki futbolcuyu bordo-mavili yöneticiler karşıladı.

Pepe'nin bugün sağlık kontrollerinden geçtikten sonra imza atması bekleniyor.

10.30 Bordo-mavili ekip, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.

VOLEYBOL

21.30 "Filenin Sultanları" Paris 2024 Olimpiyat Elemeleri'nde B Grubu'nda mücadele edeceği maçlar için Tokyo'ya gidecek. Milliler, 16-24 Eylül tarihlerinde Tokyo'da oynayacağı grup maçlarında ev sahibi Japonya'nın yanı sıra; Brezilya, Belçika, Bulgaristan, Porto Riko, Arjantin ve Peru ile karşılaşacak.

BASKETBOL

Dünya Kupası Yarı Final

11.45 Sırbistan - Kanada

15.40 ABD - Almanya

TENİS

Amerika Açık'ta tek erkekler yarı final müsabakaları oynanacak.

OKÇULUK

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından 8-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye Açık Hava Puta Şampiyonası Bursa'da başlayacak.

BİLARDO

3 Bant Dünya Bilardo Şampiyonası, Türkiye Bilardo Federasyonu Tesisleri'nde devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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