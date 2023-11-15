Milli Futbol Takımı Almanya maçı hazırlıklarına devam ediyor
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A Milli Futbol Takımı, Almanya maçının hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek. Ayrıca U19 Milli Takımı da Litvanya ile UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu maçına çıkacak. Basketbol ve voleybol müsabakaları da günün diğer önemli spor etkinlikleri arasında yer alıyor.
A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.00 A Milli Futbol Takımı, Almanya karşılaşmasının hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek.
U19 MİLLİ TAKIMI
16.00 U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu 8'inci Grup'taki ilk maçında Litvanya ile karşılaşacak.
BASKETBOL
EuroCup
20.00 Beşiktaş Emlakjet - London Lions
- FIBA Şampiyonlar Ligi
22.00 Strasbourg - Pınar Karşıyaka
- FIBA Avrupa Kupası
19.00 Bahçeşehir Koleji - Sabah
21.00 Norrkoping - Manisa Büyükşehir Belediye
- Kadınlar Basketbol Süper Ligi
15.00 Bursa Uludağ Basketbol - Botaş
16.00 Nesibe Aydın - Hatay Bş. Belediyespor
17.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor
VOLEYBOL
Kadınlar Şampiyonlar Ligi
21.00 Jedinstvo Stara Pazova - VakıfBank
- Kadınlar Challenge Kupası
18.00 Nilüfer Bld. - Marina Kastela
- Efeler Ligi
13.00 Türşad - Alanya Belediyespor
14.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Rams Global Cizre Bld.
14.00 Hatay B.Şehir Bld. - Arkas Spor
15.00 Halkbank - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.
17.00 Develi bld. - Bigadiç bld.
17.30 Fenerbahçe Parolapara - Ziraat Bankkart
18.00 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta