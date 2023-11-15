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Milli Futbol Takımı Almanya maçı hazırlıklarına devam ediyor

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Spor Haberleri

A Milli Futbol Takımı, Almanya maçının hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek. Ayrıca U19 Milli Takımı da Litvanya ile UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu maçına çıkacak. Basketbol ve voleybol müsabakaları da günün diğer önemli spor etkinlikleri arasında yer alıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.00 A Milli Futbol Takımı, Almanya karşılaşmasının hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek.

U19 MİLLİ TAKIMI

16.00 U19 Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu 8'inci Grup'taki ilk maçında Litvanya ile karşılaşacak.

BASKETBOL

EuroCup

20.00 Beşiktaş Emlakjet - London Lions

- FIBA Şampiyonlar Ligi

22.00 Strasbourg - Pınar Karşıyaka

- FIBA Avrupa Kupası

19.00 Bahçeşehir Koleji - Sabah

21.00 Norrkoping - Manisa Büyükşehir Belediye

- Kadınlar Basketbol Süper Ligi

15.00 Bursa Uludağ Basketbol - Botaş

16.00 Nesibe Aydın - Hatay Bş. Belediyespor

17.00 Çankaya Üniversitesi - OGM Ormanspor

VOLEYBOL

Kadınlar Şampiyonlar Ligi

21.00 Jedinstvo Stara Pazova - VakıfBank

- Kadınlar Challenge Kupası

18.00 Nilüfer Bld. - Marina Kastela

- Efeler Ligi

13.00 Türşad - Alanya Belediyespor

14.00 Bursa Büyükşehir Belediye Spor - Rams Global Cizre Bld.

14.00 Hatay B.Şehir Bld. - Arkas Spor

15.00 Halkbank - Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Bld.

17.00 Develi bld. - Bigadiç bld.

17.30 Fenerbahçe Parolapara - Ziraat Bankkart

18.00 Spor Toto - Galatasaray HDI Sigorta

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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