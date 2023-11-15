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Milli Futbol Takımı Almanya maçı hazırlıklarına devam ediyor

A Milli Futbol Takımı, Almanya maçının hazırlıklarını basına açık antrenmanla sürdürecek. Ayrıca U19 Milli Takımı da Litvanya ile UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Eleme Turu maçına çıkacak. Basketbol ve voleybol müsabakaları da günün diğer önemli spor etkinlikleri arasında yer alıyor.