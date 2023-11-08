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Milli Eskrimciler Yurtdışında Kürsü İçin Mücadele Edecek

Milli eskrimciler, Cezayir, İtalya, Macaristan ve Romanya'da düzenlenecek olan turnuvalarda kürsü mücadelesi verecek. Büyükler Dünya Kupası'nda kılıç ve epede 9 sporcu, circuit turnuvalarında ise 75 yıldız milli flöreci temsil edecek.