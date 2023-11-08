Milli Eskrimciler Yurtdışında Kürsü İçin Mücadele Edecek
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Milli eskrimciler, Cezayir, İtalya, Macaristan ve Romanya'da düzenlenecek olan turnuvalarda kürsü mücadelesi verecek. Büyükler Dünya Kupası'nda kılıç ve epede 9 sporcu, circuit turnuvalarında ise 75 yıldız milli flöreci temsil edecek.
Milli eskrimciler, 9-12 Kasım tarihlerinde Cezayir, İtalya, Macaristan ve Romanya'da kürsü mücadelesi verecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cezayir ve İtalya'da gerçekleştirilecek Büyükler Dünya Kupası organizasyonlarında kılıç ve epede 9 sporcu piste çıkacak.
Romanya ve Macaristan'da düzenlenecek circuit turnuvalarında ise 75 yıldız milli flöreci ter dökecek.
Kaynak: AA / Spor