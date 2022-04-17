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Milli eskrimciler, Sırbistan ve Fransa'da piste çıktı

AA - Musa Samur - Spor
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Milli eskrimciler, Sırbistan ve Fransa'da piste çıktı

Milli eskrimciler bu hafta sonunda Sırbistan ve Fransa'da düzenlenen Büyükler Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Milli eskrimciler bu hafta sonunda Sırbistan ve Fransa'da düzenlenen Büyükler Dünya Kupası'nda mücadele etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belgrad'da düzenlenen Büyükler Flöre Dünya Kupası'nda bugün piste çıkan İrem Karamete, Japon Komaki Kikuchi'ye 15-10 yenilerek organizasyona 23. sıradan veda etti.

Belgrad'da yarışan diğer milli eskrimciler Alisa İsbir 57'inci, Martino Minuto 89'uncu, Firuze Ayşen Güneş 107'inci, Almıla Birçe Durukan 125'inci, Lal Ertün 127'inci, Melike Taşdelen 161'inci, Tan Sezer 165'inci, Alp Eyüpoğlu 171'inci, Baha Baykal Çetinel 185'inci, Utku Özyalçın 190'ıncı, Mustafa Burak Çufadar 195'inci, Taha Yiğit Arslan 212'inci oldu.

Paris'te düzenlenen Büyükler Epe Dünya Kupası'nda da milli formayı giyen Ali Ege Say 213, Hilmi Taha Ekenler ise 247'inci sırada organizasyonu tamamladı.

AA / Musa Samur - Spor

Dünya Kupası, Sırbistan, Fransa, Milli, Spor, Haberler

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