Milli eskrimciler, Sırbistan'da iki madalya daha kazandı

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda erkekler epede Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya elde etti.

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) 14 Yaş Altı Circuit Turnuvası'nda erkekler epede Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zrenjanin kentindeki organizasyonda milli eskrimciler mücadele etti.

Erkekler epede milli eskrimciler Baturalp Kocabal ve Yağız Ergün bronz madalya kazandı.

Turnuvada dün flörede bir gümüş ve bir bronz madalya elde eden sporcular, organizasyonu dört madalyayla tamamladı.