Milli eskrimciler, Seul'deki karşılaşmalarını tamamladı

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Grand Prix'de kılıç kategorisinde mücadele eden milli eskrimciler Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Iryna Shchukla'nın karşılaşmaları sona erdi.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Grand Prix'de kılıç kategorisinde mücadele eden milli eskrimciler Enver Yıldırım, Nisanur Erbil ve Iryna Shchukla'nın karşılaşmaları sona erdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren organizasyonda tablo 64'te Fransız Faustine Clapier'i 15-13 yenerek tablo 32'ye yükselen Nisanur Erbil bu turda Alman Larissa Eifler'e 15-14 yenilerek 30'uncu oldu.

Iryna Shchukla tablo 64'te karşılaştığı Anna Bashta'ya 15-8 mağlup olarak 63'üncü, Enver Yıldırım ise tablo 64'teki rakibi William Deary'e 15-14 kaybederek 37'nci sırada yer aldı.