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Milli Eskrimciler İstanbul'da Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 Madalya Kazandı

Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, biri altın olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda Türkiye takımı şampiyon olurken, diğer Türkiye takımı ise bronz madalya elde etti.