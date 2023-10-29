Milli Eskrimciler İstanbul'da Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda 4 Madalya Kazandı
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Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde düzenlenen Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, biri altın olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Müsabakalar sonucunda Türkiye takımı şampiyon olurken, diğer Türkiye takımı ise bronz madalya elde etti.
Milli eskrimciler, İstanbul'da düzenlenen Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda biri altın 4 madalya kazandı.
Başakşehir Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun son gününde 17 yaş altı kızlar bireysel ve erkekler takım müsabakaları yapıldı.
Müsabakalar sonucunda milli eskrimciler son günü biri altın toplam 4 madalya ile tamamladı.
17 yaş altı kadınlar kılıç kategorisinde mücadele eden Akya Göllü gümüş madalya elde ederken, Deniz Duvan bronz madalyanın sahibi oldu.
Takım müsabakalarında Türkiye (Yiğit Ayaz, Arda Tanerler, Ateş Efe Toker, Furkan Yaman) şampiyon, Türkiye 2 takımı (Emir Yusuf Köşkdere, Poyraz Kümük, Mustafa Yıldırım, Arda Takka) ise bronz madalya elde etti.