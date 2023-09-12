Milli eskrimciler Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda mücadele edecek
Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 6 sporcuyla birlikte Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda yer alacak. Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel ve Tan Sezer ile kadınlarda Firuze Ayşen Güneş, Ada Nur Kıdemli ve Zeynep Tuana Arslan milli formayı giyecek.
Milli eskrimciler, Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 30 Eylül-1 Ekim tarihlerinde düzenlenecek turnuvada Türkiye, 6 sporcuyla yer alacak.
Organizasyonda erkelerde Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel ve Tan Sezer ile kadınlarda Firuze Ayşen Güneş, Ada Nur Kıdemli ve Zeynep Tuana Arslan milli formayı giyecek.
Kaynak: AA / Spor