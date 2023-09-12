Milli eskrimciler Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda mücadele edecek

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 6 sporcuyla birlikte Hollanda'da düzenlenecek Satellite Turnuvası'nda yer alacak. Erkeklerde Alp Eyüpoğlu, Baha Baykal Çetinel ve Tan Sezer ile kadınlarda Firuze Ayşen Güneş, Ada Nur Kıdemli ve Zeynep Tuana Arslan milli formayı giyecek.