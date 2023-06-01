Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Milli Eskrimciler Gürcistan ve İsviçre'de Mücadele Edecek

Milli Eskrimciler Gürcistan ve İsviçre'de Mücadele Edecek

Spor Haberleri

Gürcistan ve İsviçre'de hafta sonu düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda flöre ve epe branşlarında 9 milli eskrimci mücadele edecek.

Gürcistan ve İsviçre'de hafta sonu düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda flöre ve epe branşlarında 9 milli eskrimci mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te yarın ön eleme turlarıyla başlayacak Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda İrem Karamete Baldini, Lal Ertün ve Ada Nur Kıdemli madalya için piste çıkacak.

İsviçre'nin Lozan kentinde 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek EFC 14 Yaş Altı Epe Circuit Turnuvası'nda ise Fahri Güneş Çokparlamış, Salih Evrim İlkiliroğlu, Nil Aksan, Tuğsem Recepoğlu, Azra Sarıkınacı ve Arzem Vücut, kürsü mücadelesi verecek.

Kaynak: AA / Spor

Gürcistan Türkiye İsviçre Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title