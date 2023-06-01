Milli Eskrimciler Gürcistan ve İsviçre'de Mücadele Edecek

Gürcistan ve İsviçre'de hafta sonu düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda flöre ve epe branşlarında 9 milli eskrimci mücadele edecek.

Gürcistan ve İsviçre'de hafta sonu düzenlenecek uluslararası organizasyonlarda flöre ve epe branşlarında 9 milli eskrimci mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Tiflis'te yarın ön eleme turlarıyla başlayacak Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda İrem Karamete Baldini, Lal Ertün ve Ada Nur Kıdemli madalya için piste çıkacak.

İsviçre'nin Lozan kentinde 3-4 Haziran tarihlerinde düzenlenecek EFC 14 Yaş Altı Epe Circuit Turnuvası'nda ise Fahri Güneş Çokparlamış, Salih Evrim İlkiliroğlu, Nil Aksan, Tuğsem Recepoğlu, Azra Sarıkınacı ve Arzem Vücut, kürsü mücadelesi verecek.