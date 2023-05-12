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Milli eskrimciler, Gürcistan ve İspanya'daki dünya kupasında ana tabloya kaldı

Milli eskrimciler, Gürcistan ve İspanya'daki dünya kupasında ana tabloya kaldı

Spor Haberleri

Milli eskrimciler, İspanya ve Gürcistan'da başlayan Büyükler Dünya Kupası'nda ana tabloya kalma başarısı gösterdi.

Milli eskrimciler, İspanya ve Gürcistan'da başlayan Büyükler Dünya Kupası'nda ana tabloya kalma başarısı gösterdi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Batum'da ve Madrid'de bugün ön eleme karşılaşmalarıyla başlayan kupada milli eskrimciler Enver Yıldırım, Nisanur Erbil, Deniz Selin Ünlüdağ ve Iryna Shchukla piste çıktı.

Ön eleme turlarını başarıyla tamamlayan ay-yıldızlı sporcular isimlerini ana tabloya yazdırdı.

Kadınlar kılıç kategorisinde Batum'da yarın ana tablo maçlarında; Deniz Selin Ünlüdağ, Iryna Shchukla ve Nisanur Erbil, Madrid'de ise erkekler kılıçta Enver Yıldırım tablo-64'te mücadelesine devam edecek.

Her iki organizasyon da 14 Mayıs Pazar günü takım müsabakalarının ardından sona erecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

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