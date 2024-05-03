Milli eskrimciler Güney Kore'de mücadele edecek
Milli eskrimciler Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, Güney Kore'de düzenlenecek Kılıç Grand Prix'sinde yarışacak.
Milli eskrimciler Enver Yıldırım ve Nisanur Erbil, Güney Kore'de yarın başlayacak Kılıç Grand Prix'sinde mücadele edecek.
Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre organizasyon, 4-6 Mayıs tarihlerinde başkent Seul'de düzenlenecek.
Organizasyonda yarın erkeklerde, 5 Mayıs Pazar günü ise kadınlarda ön eleme karşılaşmaları yapılacak.
Ana tablo karşılaşmaları ise son gün gerçekleştirilecek.