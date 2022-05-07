Milli eskrimciler, Dünya Kupası'nda bireysel karşılaşmalarını tamamladı

Tunus ve İspanya'da devam eden Eskrim Dünya Kupası organizasyonlarında kadınlar ve erkekler kılıç kategorilerinde bireysel müsabakalar tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Tunus'un Hammamet kentinde gerçekleştirilen büyük kadınlar ana tablo mücadelesinde ilk olarak Çinli Hengyu Yang'ı 15-12 mağlup eden Nisanur Erbil, ardından tablo-32'de karşılaştığı Ukraynalı Olga Kharlan'a 15-7 yenildi ve organizasyonda 23. oldu.

Fransız Manon Apithy-Brunet ile yaptığı müsabakayı 15-14 kaybeden Deniz Selin Ünlüdağ ise 64. sırada yer aldı. Aynı organizasyonda piste çıkan Iryna Shchukla 79'uncu, Nil Güngör 141'inci, Fatma Zehra Köse 146'ncı, Begüm Alkaya ise 155. sırada kaldı.

Madrid'de gerçekleştirilen erkekler müsabakalarında Enver Yıldırım, tablo-64'te karşılaştığı ABD'li sporcu Josef Cohen'e 15-12 yenilerek organizasyona 48. sırada veda etti. Milli sporculardan Muhammed Anasız 132'nci, Tolga Aslan ise 145'inci sırada yer aldı.

İki organizasyon da yarın yapılacak takım müsabakalarının ardından tamamlanacak.