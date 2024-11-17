Milli Eskrimciler Balkan Turnuvasında Bronz Madalya Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen 17 Yaş Altı Yıldızlar Kılıç Circuit Turnuvası'nda milli eskrimciler, erkekler takım müsabakasında bronz madalya elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Sofya'daki organizasyonda Yiğit Ayaz, Efe Barış, Poyraz Kümük ve Arda Takka'dan oluşan Yıldız Erkek Kılıç Milli Takımı, bronz madalya maçında Bulgaristan ile karşılaştı.

Müsabakayı 45-44 kazanan milli takım, üçüncü oldu.

Organizasyonda milli sporcu Yiğit Ayaz, dün erkekler bireyselde bronz madalya almıştı.