Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak

AA - Musa Samur - Spor
 - Güncelleme:
Milli eskrimciler Almanya ve Bulgaristan'da piste çıkacak

Milli eskrimciler hafta sonunda flöre branşında Almanya ve Bulgaristan'da mücadele edecek.

Milli eskrimciler hafta sonunda flöre branşında Almanya ve Bulgaristan'da mücadele edecek.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Almanya'da Baden şehrinde kadın flöreciler, Bulgaristan Filibe kentinde ise erkek flöreciler piste çıkacak.

Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda İrem Karamete, Alisa İsbir ve Lal Ertün, Erkekler Flöre Dünya Kupası'nda ise Martino Minuto, Emre Akıalp, Baha Baykal Çetinel ve Alp Eyüpoğlu madalya mücadelesi verecek.

Organizasyonlarda yarın ön eleme, cumartesi günü ise ana tablo maçları yapılacak.

AA / Musa Samur - Spor

Bulgaristan, Almanya, Türkiye, Milli, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title