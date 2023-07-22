Milli Eskrimciler Aleyna Ertürk ve Enver Yıldırım Dünya Şampiyonası'nda Ana Tabloya Yazıldı

İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen Eskrim Dünya Şampiyonası'nda Aleyna Ertürk ve Enver Yıldırım, kadınlar epe ve erkekler kılıç kategorilerinde elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı. Diğer milli sporcular ise farklı dereceler elde etti.