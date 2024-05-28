Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Uluslararası Eskrim Federasyonu tarafından yapılan davetle Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti.
Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, "Milli eskrimcimiz Nisanur Erbil, Uluslararası Eskrim Federasyonundan (FIE) 28 Mayıs'ta aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak kadınlar kılıç disiplininde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı." denildi.
Nisanur'un, kılıç disiplininde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın sporcu olacağı belirtildi.