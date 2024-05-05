Milli eskrimci Nisanur Erbil Kılıç Grand Prix'de ana tabloya kaldı
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Güney Kore'nin başkenti Seul'de düzenlenen Kılıç Grand Prix'de ön eleme turlarını geçerek ana tabloya kalmayı başardı. Yarın Fransız Kelly Lusinier ile mücadele edecek.
Milli eskrimci Nisanur Erbil, Güney Kore'nin başkenti Seul'de iki gündür devam eden Kılıç Grand Prix'de ön eleme turlarını geçerek ana tabloya kaldı.
Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sporcu yarın oynanacak tablo-64 mücadelelerinde TSİ 04.10'da Fransız Kelly Lusinier ile karşılaşacak.