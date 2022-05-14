Milli eskrimci İrem Karamete, Güney Kore'de ana tabloya kaldı - Haberler

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Milli eskrimci İrem Karamete, Güney Kore'de ana tabloya kaldı

AA - Erkan Tiryaki - Spor
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Milli eskrimci İrem Karamete, Güney Kore'de ana tabloya kaldı

Milli eskrimci İrem Karamete, Güney Kore'de düzenlenen Grand Prix müsabakalarında ana tabloya yükseldi.

Milli eskrimci İrem Karamete, Güney Kore'de düzenlenen Grand Prix müsabakalarında ana tabloya yükseldi.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre İrem Karamete, Incheon şehrinde devam eden organizasyonda iki gün süren ön elemeleri geçerek ana tabloda mücadele etme hakkı elde etti.

Milli sporcu, ana tablo mücadelesinin son 64 turunda yarın TSİ 05.10'da İtalyan sporcu Martina Favaretto ile karşılaşacak.

AA / Erkan Tiryaki - Spor

İrem Karamete, Grand Prix, Güney Kore, Milli, Spor, Haberler

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