Milli eskrimci İrem Karamete, EFC Sporcu Komisyonu Başkanı oldu Milli sporcu İrem Karamete Baldini, Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Sporcu Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Milli sporcu İrem Karamete Baldini, Avrupa Eskrim Konfederasyonu (EFC) Sporcu Komisyonu Başkanlığı'na seçildi. Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da gerçekleştirilen "Sporcular Komisyonu" seçimleri sonucunda İrem Karamete Baldini, EFC Sporcu Komisyonu Başkanı ve EFC-COMEX oy hakkına sahip üye olarak seçildi. İrem Karamete; Hollanda, İtalya, Almanya, Finlandiya, Macaristan ve Azerbaycan'dan sporcuların da aday olduğu seçimlerde kullanılan 82 oyun 36'sını aldı. AA / Musa Samur - Spor İrem Karamete Antalya Spor Haberler

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