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Milli eskrimci İrem Karamete, Bulgaristan'da 39'uncu oldu

Milli eskrimci İrem Karamete, Bulgaristan'da 39'uncu oldu

Spor Haberleri

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Bulgaristan'da düzenlenen Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nı 39'uncu sırada tamamladı.

Milli eskrimci İrem Karamete Baldini, Bulgaristan'da düzenlenen Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nı 39'uncu sırada tamamladı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filibe kentindeki organizasyonda milli sporcu ön eleme maçlarını başarıyla tamamlayarak adını ana tabloya yazdırdı.

İrem Karamete, tablo 64'te karşılaştığı Fransa'dan Morgane Patru'ya 15-10 yenilerek 39'uncu sırada yer aldı.

Dünya Kupası, yarın yapılacak takım müsabakalarıyla sona erecek.

Kaynak: AA / Musa Samur - Spor

İrem Karamete Bulgaristan Spor Haberler

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