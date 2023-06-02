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Milli Eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda Ana Tabloya Kaldı

Milli Eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda Ana Tabloya Kaldı

Spor Haberleri

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İrem'in yarın ABD'li sporcu Stefani Deschner'le karşılaşacağı belirtildi. Diğer milli sporcular Lal Ertün ve Ada Nur Kıdemli ise ön elemeleri geçemedi.

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, başkent Tiflis'te gerçekleşen organizasyonda ön elemeleri geçen İrem'in yarın ana tabloda ABD'li sporcu Stefani Deschner'le karşılaşacağı belirtildi.

Dünya Kupası'nda yer alan diğer milli sporcular ön elemeleri geçemezken, Lal Ertün 127'nci, Ada Nur Kıdemli ise 159'uncu olarak organizasyona veda etti.

Kaynak: AA / Erkan Tiryaki - Spor

İrem Karamete Gürcistan Spor Haberler

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