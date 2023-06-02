Milli Eskrimci İrem Karamete Baldini, Dünya Kupası'nda Ana Tabloya Kaldı

Gürcistan'da düzenlenen Büyük Kadınlar Flöre Dünya Kupası'nda milli eskrimci İrem Karamete Baldini, ön elemeleri geçerek ana tabloya kalmayı başardı. Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, İrem'in yarın ABD'li sporcu Stefani Deschner'le karşılaşacağı belirtildi. Diğer milli sporcular Lal Ertün ve Ada Nur Kıdemli ise ön elemeleri geçemedi.